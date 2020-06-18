ГП РФ заставила работодателей выплатить миллиардные долги сотрудникам

https://static.news.ru/photo/b4d4e016-b137-11ea-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Российские прокуроры с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) добились выплат долгов по зарплате на сумму свыше 3 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры, силовики защитили трудовые права 114,8 тысяч граждан.

Кроме того, 9,7 тыс. человек вернули себе право на социальную поддержку от государства после обращения в надзорное ведомство, говорится на официальном сайте ГП РФ.

В 23 регионах прокурорами пресечены нарушения трудового законодательства, в том числе выраженные в принуждении работников к написанию заявлений о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, — передаёт ГП.

Например, врачам в Ингушетии доначислено 82,6 млн рублей в виде стимулирующих выплат. В Самарской области — 77 млн рублей, Пермском крае — 61 млн рублей. Всего, после вмешательства прокуроров, медперсонал в РФ получил свыше 1,1 млрд рублей пособий, защищены права 38,6 сотрудников лечебных учреждений.

Кроме того, ГП РФ занималась проблемами бизнесменов. По результатам проверок, 6,1 тысяч предпринимателей смогли получить господдержку, погасить просроченные долги по контрактам на 5,4 млрд рублей, пресечено более 4,8 тысяч нарушений моратория на ревизии контролирующих органов.

Всего Генпрокуратура за время пандемии выявила 30,5 тыс. нарушений закона, вынесла 13,1 тыс. представлений, судам направила 6,1 тыс. исков, приняла решения о 10,4 тыс. предостережений, внесла изменения в более 1 тыс. правовых актов. По результатам принятых мер 6,2 тысяч граждан привлекли к ответственности, возбудили 73 уголовных дела.

Как ранее писал NEWS.ru, генпрокурор РФ Игорь Краснов заверил, что надзорное ведомство не допустит необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии. Он отметил, что текущая ситуация в этой области тщательно отслеживается и органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все подобные случаи.

Также глава ведомства рассказал о самых коррупционных регионах РФ. Наивысший в стране уровень подобных преступлений выявлен в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. На их территориях коэффициент преступности варьируется в пределах от 29,68 до 26,31.

Генеральная прокуратура РФ впервые пополнила Пенсионный фонд (ПФР) за счёт изъятого имущества чиновников на 21,4 млрд рублей в 2019 году. Показатели озвучил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В 2018-м сумма была меньше в десятки раз — лишь 311 млн 237 тыс. рублей. Прежде конфискованное имущество просто обращали в доход государства, а с 1 января 2019-го деньги, нажитые преступным путём, пополняют ПФР.