ГП проверяет, как авиакомпании распоряжаются субсидиями из бюджета

https://static.news.ru/photo/36ab8b3a-b098-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России выясняет, на какие цели авиакомпании тратят средства, выделенные им из бюджета на преодоление кризиса. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

В настоящее время по моему поручению проверяется обоснованность расходования указанных средств на цели, не связанные с производственной деятельностью транспортных предприятий. Например, на выплату дивидендов или так называемых «золотых парашютов», — цитирует его РИА Новости.

Краснов добавил, что сейчас авиаперевозчики переживают трудные времена. Задача прокуратуры — проконтролировать получение ими помощи от государства, а также обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами после окончания пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае Росавиация получила 31 заявление от авиаперевозчиков о компенсации убытков, вызванных падением спроса на их услуги во время пандемии коронавируса. Положительные решения были приняты по 21 заявке. Общая сумма субсидий по ним составила 9,6 млрд рублей. В настоящее время рассматривается ещё 19 заявлений.

Гоударство компенсирует перевозчикам убытки, чтобы они смогли продолжить свою деятельность в сложных экономических условиях, сохранив таким образом рабочие места квалифицированных специалистов из числа авиационного персонала.