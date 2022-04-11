«Гознак» предупредил о задержке выхода новой 100-рублёвой купюры

Сроки выхода новой российской купюры номиналом в сто рублей могут измениться. При этом планы по выпуску новой банкноты сохраняются. Об этом сообщил РИА Новости руководитель «Гознака» Аркадий Ткачук.

Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее новая банкнота будет представлена и «Гознак» со своей стороны делает всё, чтобы такое представление состоялось, — рассказал Ткачук.

Он добавил, что подробнее рассказывать о новой банкноте пока не время. Все ключевые объявления последуют от Банка России, в чьём ведомстве находится выпуск купюры.

Что касается визуального ряда, то он, по словам Ткачука, будет сосредоточен вокруг объектов, расположенных в Центральном федеральном округе.

Банк России намерен повысить качество, защищённость и долговечность российских денежных купюр. В 2021 году сообщалось, что в нынешнем году в оборот поступят новые купюры номиналом 100 рублей. На 2023 год запланирован выпуск купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. В 2024 году выйдет обновлённая 500-рублёвая банкнота, а в 2025 году обновят 10 и 50 рублей.

Сообщалось, что новые банкноты будут отличаться от нынешних более крупными цифрами. На них появятся специальные рельефные метки. Их цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок окажется чуть другим.

Также в МВД рассказали, какие банкноты злоумышленники подделывают чаще всего. Самыми «популярными» оказались банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей.