Государство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла

https://static.news.ru/photo/ec736120-9690-11eb-a6bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители подсолнечного масла и сахара получат из федерального бюджета 9 млрд рублей в качестве компенсации убытков. Деньги будут выделены в рамках программы стабилизации цен на продукты.

Средства изыщут из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение на данный момент рассматривается в правительстве РФ, пишет ТАСС.

В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей <...> для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого, — говорится в документе.

Согласно подсчётам, убытки производителя масла составляют 9,7 рубля с одного литра продукта. Возмещать будут 10 рублей за литр масла. Производителям сахара планируется выделять по пять рублей за килограмм продукции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, до 1 июня будут продолжать сдерживать рост цен на сахарный песок, а на масло — до 1 октября 2021 года, сообщили в пресс-службе кабмина.