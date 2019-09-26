https://static.news.ru/photo/a92b4eba-e051-11e9-98de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава дирекции управления рисками Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП») Михаил Левин заявил, что государство не готово оказывать кредитную поддержку лизинговым компаниям.

Он отметил, что таких организаций множество, и они ведут рисковый бизнес.

Большая дискуссия идёт по поводу лизинговых компаний, — сказал он в интервью News.ru.

Кроме того, деньги редко направляются на финансирование оборотных средств и торговлю, добавил он. Остальные сферы «Корпорация МСП» не разделяет.

По словам Левина, существуют отрасли, на которые средства выделяются по просьбе властей. Это происходит в рамках Национального проекта, указа президента или федерального закона.

Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку, — подчеркнул он.

В основном за помощью обращаются бизнесмены, имеющие определённый опыт работы. Однако фиксируются запросы и «очень юных» предпринимателей, заключил руководитель корпорации.

Как ранее писал News.ru, Счётная палата РФ усомнилась в том, что к 2024 году долю малого бизнеса в ВВП России удастся довести с нынешних 20% до 40%.