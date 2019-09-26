Глава дирекции управления рисками Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП») Михаил Левин заявил, что государство не готово оказывать кредитную поддержку лизинговым компаниям.
Он отметил, что таких организаций множество, и они ведут рисковый бизнес.
Большая дискуссия идёт по поводу лизинговых компаний, — сказал он в интервью News.ru.
Кроме того, деньги редко направляются на финансирование оборотных средств и торговлю, добавил он. Остальные сферы «Корпорация МСП» не разделяет.
По словам Левина, существуют отрасли, на которые средства выделяются по просьбе властей. Это происходит в рамках Национального проекта, указа президента или федерального закона.
Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку, — подчеркнул он.
В основном за помощью обращаются бизнесмены, имеющие определённый опыт работы. Однако фиксируются запросы и «очень юных» предпринимателей, заключил руководитель корпорации.
Как ранее писал News.ru, Счётная палата РФ усомнилась в том, что к 2024 году долю малого бизнеса в ВВП России удастся довести с нынешних 20% до 40%.