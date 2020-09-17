Государственные СМИ в 2021 году получат более 100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/47e73142-f8e6-11ea-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов. Источник, близкий к ведомству, подтвердил указанные сведения.

Непосредственно на СМИ от Роспечати из заявленной суммы уйдёт 97,4 млрд рублей. На данный момент действует бюджет, согласно которому субсидии равны 73,8 млрд рублей. Соответственно, поддержка будет увеличена на 40%.

В 2020 году на СМИ из бюджета было выделено 101,2 млрд рублей. Исходя из этого, субсидии на будущий год в сравнении с нынешними не повышается, а уравнивается. Однако субсидии будут значительно выше, чем планировалось в 2019 году.

Как гласят сведения из документа Минфина, Первый канал в 2021 году получит 6 млрд рублей. На нужды ОТР будет выделено 4,9 млрд. «Россия Сегодня» получит 7,6 млрд. И лидерами по уровню финансирования из бюджета станут ВГТРК и RT — 25 и 27,3 млрд соответственно.

Представители RT в разговоре с журналистами отметил, что по факту субсидии будут на более низком уровне, чем указано. Дело в том, что это СМИ вещает за границей, поэтому большинство трат проходят в валюте.

Так что с поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже, — цитирует РБК представителей RT.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов планирует сократить дефицит бюджета в 2021 году до 2,4% ВВП, заявил глава ведомства Антон Силуанов.