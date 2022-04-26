Медведев предупредил иностранные компании о трудностях при возвращении в РФ

Дмитрий Медведев / Фото dm/vk.com

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал иностранным фирмам, покинувшим российский рынок, проблемы с возвращением обратно. В своём Telegram-канале он сыронизировал над желанием «иностранных беглецов» вновь открыть магазины в России, но отметил, что «не успели заржаветь замки» на торговых павильонах и ресторанах, как места уже заняты отечественными компаниями.

Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти, — констатировал Медведев.

Он заявил, что отечественные рестораторы, кутюрье и продавцы готовы в короткие сроки наладить импортозамещение, производить «качественную одежду и хорошую мебель», а также «разнообразно, быстро и вкусно кормить россиян».

Зампред Совбеза обвинил зарубежных производителей в стремлении к чистой прибыли, которая для них якобы затмевает любые политические лозунги. По его словам, иностранный бизнес заявлениями о готовности «исправить ошибки», если им помогут «найти выход», собственноручно расписывается в «неэффективности своих шагов». Однако Медведев подчеркнул, что Россия не пойдёт на уступки.

Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчёт, — добавил он.

Зампредседателя Совбеза также рассказал, как некоторые иностранные производители прибегают к параллельному импорту, когда все сделки проводятся мимо официальных дистрибьюторов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал о дырах в законодательстве, которые позволяют госзаказчикам и госкомпаниям обходить квоты на закупки у российских производителей. По его словам, необходимо провести «чистку» менеджеров госкомпаний, которые недобросовестно выполняют свою работу.