Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США впервые превысил $30 трлн, достигнув рекордной отметки. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина, обнародованные 1 февраля. Опрошенные газетой The New York Times эксперты отметили, что данный уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали власти страны.

В опубликованном Минфином документе в графе «совокупный государственный долг» обозначена сумма в $30,012 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга за всё время его существования.

Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, что включает $5 трлн для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты, — отмечает издание.

Эксперты подчёркивают, что рекордный государственный долг не говорит о грядущей катастрофе. Напротив, экономика страны растёт, несмотря на пандемию, при этом процентная ставка остаётся на низком уровне.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Инициативу с перевесом в один голос одобрил сенат Конгресса США. Палата представителей США так же поддержала увеличение предела государственного долга.