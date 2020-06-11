Господдержкой из-за COVID-19 воспользовались сотни СМИ

https://static.news.ru/photo/4c99f8f0-abd9-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После включения отрасли в список пострадавших от пандемии коронавируса, множество региональных СМИ уже воспользовались мерами государственной поддержки. Нужные документы можно согласовать за считанные часы, но некоторые редакции всё же сталкиваются с трудностями из-за формальных моментов. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что получить госпомощь действительно легко.

Приходит очень большое количество благодарностей за то, что мы инициировали этот процесс. Приходят письма в союз, мне пишут в Facebook. Конкретно количество трудно назвать, но это сотни СМИ из всех регионов страны, — рассказал Соловьев РИА Новости.

По словам главы СЖР, нужные документы сейчас действительно согласовываются буквально за пару часов, но через какое-то время стало понятно, что «в постановлении правительства надо бы что-то подправить».

К нам стали поступать сообщения, что, например, ОКВЭДы не совпадают при регистрации. И много других подобных упущений, в том числе и сама форма регистрации СМИ, они тоже иногда препятствует оказанию помощи, — отметил Соловьев.

Он также напомнил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей уже направил соответствующее письмо в правительство с просьбой скорректировать положение.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что введение в эксплуатацию федерального информационного регистра упростит получение россиянами государственной поддержки.