https://static.news.ru/photo/e7b08ec2-2726-11ea-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство подготовило для госкомпаний директивы по повышению производительности труда, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.

По его словам, к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» привлекут компании с госучастием.

Правительство подготовило директивы таким компаниям по принятию планов повышения производительности труда, — рассказал он.

Силуанов уточнил, что данный показатель планируется учитывать в качестве условия предоставления мер господдержки.

Вице-премьер выразил уверенность, что этот шаг также позволит достичь показателей будущего года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября Силуанов сообщил о том, что Россия по производительности труда втрое отстаёт от других стран. На Международном форуме производительности было решено, что необходимо стимулировать частный бизнес, а госкомпании должны увеличивать производительность труда. Частному бизнесу снимут барьеры и повысят предсказуемость геополитики, то есть проведут реформы надзора и контроля, а также инвестиционного сектора. А государственные компании должны будут повышать производительность труда на 5% в год в обязательном порядке