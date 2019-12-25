Российское правительство подготовило для госкомпаний директивы по повышению производительности труда, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.
По его словам, к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» привлекут компании с госучастием.
Правительство подготовило директивы таким компаниям по принятию планов повышения производительности труда, — рассказал он.
Силуанов уточнил, что данный показатель планируется учитывать в качестве условия предоставления мер господдержки.
Вице-премьер выразил уверенность, что этот шаг также позволит достичь показателей будущего года,
Как писал NEWS.ru, в конце ноября Силуанов сообщил о том, что Россия по производительности труда втрое отстаёт от других стран. На Международном форуме производительности было решено, что необходимо стимулировать частный бизнес, а госкомпании должны увеличивать производительность труда. Частному бизнесу снимут барьеры и повысят предсказуемость геополитики, то есть проведут реформы надзора и контроля, а также инвестиционного сектора. А государственные компании должны будут повышать производительность труда на 5% в год в обязательном порядке
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