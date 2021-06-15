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Экономика

Госкомпании будут направлять половину прибыли на дивиденды

12:40, 16 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России начнёт работать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Об этом пишет ТАСС.

Изменения обяжут государственные компании направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Как уточняется, распоряжение действует на решения по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля.

Предполагается, что для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, при их расчёте не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Ранее размер дивидендов определялся исходя из нескорректированной прибыли.

Ранее финансовый советник Владимир Верещак рассказал, как с помощью налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить.

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