Госкомпании будут направлять половину прибыли на дивиденды

https://static.news.ru/photo/6b67e8a6-ce87-11eb-8fd0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России начнёт работать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Об этом пишет ТАСС.

Изменения обяжут государственные компании направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Как уточняется, распоряжение действует на решения по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля.

Предполагается, что для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, при их расчёте не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Ранее размер дивидендов определялся исходя из нескорректированной прибыли.

Ранее финансовый советник Владимир Верещак рассказал, как с помощью налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить.