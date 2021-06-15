Госкомпании будут направлять половину прибыли на дивиденды

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России начнёт работать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Об этом пишет ТАСС.
Изменения обяжут государственные компании
Предполагается, что для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, при их расчёте не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Ранее размер дивидендов определялся исходя из нескорректированной прибыли.
Ранее финансовый советник Владимир Верещак рассказал, как с помощью налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить.