Госдума запретила отбирать минимальный доход у должников

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный доход должников будет защищён от взыскания. Об этом пишет ТАСС.
Речь идёт о размере прожиточного минимума россиян, который равен 12 702 рублям и выше. Изменения
Отмечается, что законопроект не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причинённого здоровью или связанного со смертью кормильца вреда и причинённого преступлением ущерба.
Ранее Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято в счёт долга.