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Экономика

Госдума запретила отбирать минимальный доход у должников

11:39, 17 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный доход должников будет защищён от взыскания. Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт о размере прожиточного минимума россиян, который равен 12 702 рублям и выше. Изменения позволят гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать эту сумму.

Отмечается, что законопроект не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причинённого здоровью или связанного со смертью кормильца вреда и причинённого преступлением ущерба.

Ранее Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято в счёт долга.

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