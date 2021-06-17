Госдума запретила отбирать минимальный доход у должников

https://static.news.ru/photo/44a8f6d2-cf4b-11eb-827b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный доход должников будет защищён от взыскания. Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт о размере прожиточного минимума россиян, который равен 12 702 рублям и выше. Изменения позволят гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать эту сумму.

Отмечается, что законопроект не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причинённого здоровью или связанного со смертью кормильца вреда и причинённого преступлением ущерба.

Ранее Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято в счёт долга.