Госдума запросит у кабмина данные о мерах поддержки книгоиздания

https://static.news.ru/photo/24b4ef4c-9b77-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по информационной политике запросит у правительства информацию о ситуации в книгоиздательской отрасли на фоне распространения коронавирусной инфекции. Это необходимо, чтобы решить вопрос о включении этой сферы в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии.

По данным законодателей, в результате экономического спада книгоиздательское дело потеряло до 80% своей мощности. Таким образом, господдержка в лице правительства является в данном вопросе основополагающей.

Сейчас издатели книг на неё рассчитывать не могут.

Мы сегодня можем оказаться в ситуации, когда банкротами окажутся не только малые и средние, но и достаточно крупные издательства, — предостерегла депутат Елена Драпенко, её цитирует РИА Новости.

Она добавила, что книги издавались «даже в блокадном Ленинграде в 1941-1944 годах».

Как ранее писал NEWS.ru, ещё в конце марта Российский книжный союз и Союз предприятий печатной индустрии в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предупреждали: отечественная издательская отрасль «находится в очень опасном положении». Ожидаемые потери издателей книг, по самым оптимистичным оценкам, тогда оценили в 25% от выручки, а это около 15 млрд рублей.