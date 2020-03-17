https://static.news.ru/photo/538546d6-6842-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект о восстановлении индексации пенсий для опекунов с 1 июля 2020 года.

Действие закона распространяется на пенсионеров, которые являются опекунами и попечителями, осуществляющими опеку (в том числе по договору о приёмной семье).

Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным, — говорится в пояснительной записке.

Как ранее писал NEWS.ru, родителям детей-инвалидов необходимо разрешить работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия. С таком предложением выступила Партия Роста.