Госдума увеличит число льготников по оплате услуг ЖКХ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ намерен уже этой осенью внести законопроект, увеличивающий количество льготников по оплате коммунальных услуг. На рассмотрение депутатов будет внесён законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату ЖКХ в общей доле семьи, сообщают «Известия».

Планируется, что порог будет снижен до 18% с 2023 года и до 15% — с 2035 года. Это даст возможность получить дополнительную помощь более миллиону семей. На данный момент право на получение помощи за счёт регионального бюджета имеют три миллиона семей.

Для реализации законопроекта потребуется 30 млрд рублей в год. Законопроект в случае его принятия позволит сэкономить россиянам 25 млрд рублей.

Ранее жители России выразили обеспокоенность по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% считают их доступными.