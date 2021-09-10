Госдума увеличит число льготников по оплате услуг ЖКХ

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ намерен уже этой осенью внести законопроект, увеличивающий количество льготников по оплате коммунальных услуг. На рассмотрение депутатов будет внесён законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату ЖКХ в общей доле семьи, сообщают «Известия».
Планируется, что порог будет
Для реализации законопроекта потребуется 30 млрд рублей в год. Законопроект в случае его принятия позволит сэкономить россиянам 25 млрд рублей.
Ранее жители России выразили обеспокоенность по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% считают их доступными.