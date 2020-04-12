Госдума: россияне смогут «обанкротиться» через МФЦ и нотариусов

https://static.news.ru/photo/8a35f6ae-7cd2-11ea-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне смогут подать заявку о личном банкротстве через арбитражных управляющих, нотариусов и через многофункциональные центры (МФЦ), заявил руководитель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Он добавил, что во внесудебном порядке процедурой банкротства получат право воспользоваться граждане, задолжавшие от 200 тысяч рублей до 500 тыс. рублей. При этом у них не должно быть имущества, средств существования, а есть единственная жилплощадь, которую нельзя реализовать для погашения обязательств, рассказал парламентарий во время трансляции Петербургского международного юридического форума на сайте YouTube.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жилищники предупредили о катастрофической ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса с оплатой ЖКУ. В апреле максимальный сбор от всех начислений составит до 30%, остальные 70% населения могут залезть в беспросветные долги.