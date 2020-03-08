https://static.news.ru/photo/712ffc26-61df-11ea-8aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные обязательства России, которые запланированы на текущий год, должны быть реализованы в полном объёме несмотря на ситуацию с падением рубля и нефти, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, средства на эти цели предусмотрены в бюджете. Он подчеркнул, что подобные нестабильности всегда отражаются на экономике страны, однако обязательства государства в соцсфере должны выполняться.

Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере, — отметил депутат.

Нилов также выразил надежду, что ситуация вскоре стабилизируется, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минфине РФ сообщили, что объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, или 9,2% ВВП. Этого достаточно, чтобы покрыть выпадающие доходы от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет, сообщило министерство финансов.