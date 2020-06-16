Госдума собирается вернуть россиянам интерес к покупкам

https://static.news.ru/photo/4803eab4-afb0-11ea-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение финансовой помощи российским семьям с детьми, расширение программы льготных займов для объектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отказ от отраслевого подхода при назначении поддержки предприятий — такие меры депутаты ГД РФ предложили включить в план восстановления национальной экономики. Инициативы парламентарии обсудят 16 июня, после чего их отправят на рассмотрение в кабмин.

Целый пакет мер политики подготовили для восстановления потребительского спроса, рассказал зампредседателя комиссии ГД РФ по поддержке субъектов МСП Айрат Фаррахов. По его словам, после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), на рынок должен прийти так называемый отложенный спрос. Но потери бизнеса ему вряд ли удастся компенсировать, пишет «Парламентская газета».

Во-первых, доходы граждан сильно упали. Во-вторых, отложенного спроса не хватит надолго. В-третьих, есть неопределённость со второй волной эпидемии. Всё это негативные факторы, которые будут влиять на малый и средний бизнес. Поэтому сейчас ключевая задача государства — поддержать спрос, — объяснил депутат.

Около 80% компаний МСП заметили снижение спроса на свою продукцию или услуги. Больше всего пострадали микропредприятия — число клиентов упало на 85%. Среди субъектов малого и среднего бизнеса об убытках сообщили 74% и 76% соответственно, передавал ТАСС.

В апреле 2020 года аналитики пришли к выводу, что падение спроса затронуло около 90% категорий товаров и услуг. Чаще всего граждане начинали экономить на отдыхе и развлечениях (51%), автомобилях (42%), ресторанах (39%), а также на косметике (39%), электронике и гаджетах (37% и 35%), одежде и обуви (26% и 37%).

Как писал NEWS.ru, в начале июня правительство Михаила Мишустина представило президенту план восстановления экономики России после пандемии коронавируса и вызванных ей ограничений. По плану кабмина, ВВП снизится, но доходы россиян начнут расти уже в 2020 году.

Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. Минэкономразвития прогнозирует падение не менее 9,5% во втором квартале 2020 года. Центробанк считает, что падение ВВП РФ будет чуть ниже — на уровне 8%.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что снижение налогов и предложенные правительством отсрочки помогли российскому бизнесу сохранить до 650 миллиардов рублей с начала коронакризиса.

Глава ведомства добавил, что с 1 июня российские банки выдали предпринимателям льготных кредитов на 155 млрд рублей. Программа оказалась настолько востребованной, что правительство увеличит лимит финансирования до 350 млрд рублей.

Более ста предприятий, признанных системообразующими, получили от государства 110 млрд рублей господдержки. Малые предприятия и граждане реструктурировали 255 тысяч кредитов на 270 млрд рублей.