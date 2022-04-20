Госдума приняла законопроект о запрете передачи банковских данных Западу

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и операциях, составляющих банковскую тайну. Обмен сведениями останется прежним в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам, пишет ТАСС.

Проект документа предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Запрет коснётся также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициаров. О фактах получения таких запросов банки обязаны будут проинформировать Росфинмониторинг и Банк России не позднее трёх рабочих дней со дня получения такого запроса.

Подобное решение сближает российскую банковскую систему со швейцарской, которая известна своей банковской тайной и отказом в раскрытии данных своих клиентов. В связи с этим услугами швейцарских банков часто пользуются для «отмытия» денежных средств и сокрытия нелегальных доходов.

Ранее замминистра внутренних дел и глава следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев заявил, что министерство совместно с Генпрокуратурой России прорабатывают возможность доступа силовиков к базам данных банков и операторов связи в режиме реального времени для противодействия киберпреступности.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на экспертов в области телекоммуникаций и информационной безопасности, предлагаемое решение больше похоже на попытку расширить «на всякий случай» полномочия силовых органов за счёт «конечного пользователя», на которого возложат финансирование затрат на приобретение и обслуживание оборудования. К тому же в условиях санкций и ухода из РФ ведущих IT-компаний не очень понятно, откуда придётся брать программное и аппаратное обеспечение.