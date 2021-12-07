Госдума приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

На пленарном заседании Госдума приняла закон о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2022 году на уровне 264 месяцев. Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, что с января 2016 года этот период ежегодно устанавливается федеральным законом. Он также отметил, что этот показатель необходим для расчёта накопительной пенсии, передаёт ТАСС.

В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки её размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев, — говорится в пояснительной записке.

Расчёт продолжительности периода выплаты накопительной пенсии производится с учётом показателей демографической статистики о числе женщин и мужчин в возрасте 55 и 60 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни. В 2020 году размер ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии составлял 258 месяцев.

Накануне стало известно о постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным о новом способе получения пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Согласно документу, это можно сделать дистанционно через портал госуслуг.