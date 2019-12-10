https://static.news.ru/photo/e1125ce8-1b3d-11ea-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене комиссии за переводы между физлицами внутри одного банка — «банковского роуминга».

Размер комиссионного вознаграждения <…> не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации, — говорится в законе.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что закон был поддержан, так как он восстанавливает справедливость для жителей регионов, которые пользуются услугами одного и того же банка.

Как писал NEWS.ru, Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене «банковского роуминга», при котором за межрегиональные переводы внутри одного банка взималась комиссия.