https://static.news.ru/photo/eaa4f45e-1cc9-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.

Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

МРОТ повысился до 12 130 рублей — на 850 рублей больше, чем установленный с 1 января 2019 года.

Закон вступает в силу с начала 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал опрос Общественной палаты о размере справедливой зарплаты в месяц. Согласно исследованию, более трети жителей России считают, что минимум дохода для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.