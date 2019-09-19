https://static.news.ru/photo/6be84138-dad5-11e9-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума РФ приняла закон, который на постоянной основе устанавливает повышающие коэффициенты к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ. В 2015 году они вводились в качестве временной меры. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложило правительство РФ.

Это вполне оправданное решение с учётом налоговой нагрузки и ранее предоставленных льгот, благодаря чему бюджет сохранит порядка 340 млрд рублей в год, — цитирует РИА Новости замминистра финансов РФ Илью Трунина.

По действующему законодательству на 2019–2021 годы установлен повышающий коэффициент к НДПИ на газ для «Газпрома» в размере 1,4441, а на нефть ставка налога увеличена на 428 рублей за тонну. Принятый закон позволит их применять и после 2021 года.

Как писал News.ru, ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть может увеличить Минфин. Кроме того, ведомство собирается установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей. выпадающих доходов. Они возникают при предоставлении льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти». «Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год.