Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.
Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.
Документ регулирует правоотношения, которые могут возникнуть в ходе пандемии коронавируса и применении мер по её предотвращению.
Как писал NEWS.ru председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Александр Жуков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной в период кредитных каникул.
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