Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/d98a0228-9441-11ea-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.

Документ регулирует правоотношения, которые могут возникнуть в ходе пандемии коронавируса и применении мер по её предотвращению.

Как писал NEWS.ru председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Александр Жуков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлёв внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной в период кредитных каникул.