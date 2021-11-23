Госдума приняла проект бюджета Пенсионного фонда до 2024 года

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022–2024 годы. Согласно проекту, Пенсионный фонд планирует направить средства, сэкономленные на строительстве зданий, на индексацию пенсий. Ранее сохранить темпы индексации пенсий выше инфляции потребовал президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, поправки ко второму чтению подразумевают уменьшение бюджетных ассигнований на капитальные вложения ПФР на 250 миллионов в 2022 году, на 587 миллионов в 2023-м и на 687 миллионов — в 2024-м, передаёт «Российская газета».

Более 250 млн рублей планируется выделить в 2022 году на выплаты страховых пенсий. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году составит 17,115 тысячи рублей, в 2023 — 17,893 тысячи, в 2024 — 18,733 тысячи. Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Размер материнского капитала за рождение или усыновление второго и последующих детей после 2020 года в 2022 году достигнет 665,009 тысячи рублей, в 2023 году — 691,609 тысячи рублей, в 2024 году — 719,273 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее фактической инфляции. Он пообещал, что кабмин в ближайшее время вернётся к данным предложениям, учитывая ситуацию с макроэкономическими показателями.