Ггосударственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020-2022 годы. Они направлены на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе.

Профицит бюджета на 2020 год остаётся на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 п.п. — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно, передаёт ТАСС.

Расходы бюджета в 2020 году увеличатся на 162,7 млрд рублей до 19,666 трлн, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей до 21,19 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей до 22,44 трлн.

Деньги будут направлены на обеспечение выплат детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, на расширение программы материнского капитала для семей, где родился первенец, на увеличение суммы выплат при рождении второго ребёнка и последующих детей, а также на бесплатное горячее питание для школьников и на модернизацию первичного здравоохранения.

В целом затраты государства на реализацию послания президента составят 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заверила, что все социальные обязательств перед гражданами будут выполнены. По её словам, текущая экономическая ситуация не влияет на выделение ассигнований.

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