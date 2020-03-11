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Ггосударственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020-2022 годы. Они направлены на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе.

Профицит бюджета на 2020 год остаётся на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 п.п. — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно, передаёт ТАСС.

Расходы бюджета в 2020 году увеличатся на 162,7 млрд рублей до 19,666 трлн, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей до 21,19 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей до 22,44 трлн.

Деньги будут направлены на обеспечение выплат детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, на расширение программы материнского капитала для семей, где родился первенец, на увеличение суммы выплат при рождении второго ребёнка и последующих детей, а также на бесплатное горячее питание для школьников и на модернизацию первичного здравоохранения.

В целом затраты государства на реализацию послания президента составят 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.