«Пусть лес валят»: депутат ГД пригрозила розыском неплательщикам алиментов

Неплательщиков алиментов объявят в розыск на территории всего СНГ, рассказала зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, сейчас ведутся переговоры с кабмином РФ о создании фонда, средства которого собираются выплачивать пособия гражданкам, не сумевшим отыскать отцов своих детей. Она добавила, что розыском подобных мужчин займётся государство, также оно будет взимать с него недоимки.
Сегодня со всеми странами СНГ договорились о том, что неплательщиков алиментщиков будут разыскивать по всей территории СНГ. То есть человек не сможет уехать в Белоруссию и скрыться там от своих детей, — цитирует Драпеко портал ФАН.
Парламентарий отметила, что «сегодня два миллиона детей не могут взыскать со своих отцов алименты, в редких случаях — с матерей», однако те, кто не станет перечислять деньги, «окажутся в тюрьме», например, на Севере.