«Пусть лес валят»: депутат ГД пригрозила розыском неплательщикам алиментов

Рынок труда Москвы сильно пострадал в 2020-м из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а безработица в середине — конце октября 2020-го составляла уже 3%, рассказала 8 марта заммэра мегаполиса Анастасия Ракова. По её словам, в первое время в столице резко упало количество вакансий, но сейчас показатель снова вырос — в 2,5 раза. Сейчас в городе почти 300 тысяч вакантных рабочих мест.

Конечно, рынок труда очень сильно пострадал. Понятно, что в условиях пандемии пострадали те отрасли, в которых задействовано большое количество людей, работающих на рынке, это сфера услуг. У нас безработица уже...