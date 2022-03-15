Госдума предложила ввести госрегулирование цен на бензин

Комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. Эксперты отметили, что такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются дефицита топлива, пишут «Известия».

Как пояснил глава комитета Владимир Гутенёв, закрепление за кабмином отдельных полномочий позволит пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа. В свою очередь замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что у российского правительства есть ряд других механизмов регулирования цен, включая увеличение доли продаж топлива на бирже, биржевые ограничения колебаний цен, а также механизм демпфера.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил, что дополнительные инструменты регулирования цен на топливо не вполне целесообразны: предпосылок подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке нет, а возможности для вывоза нефтепродуктов ограничены. Сами же новые механизмы регулирования стоимости топлива могут свести на нет уже действующие, а также привести к дефициту топлива.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов также полагает, что госрегулирование цен лишит отрасль инвестиций и может спровоцировать дефицит. По его словам, вместо этого следовало бы снизить акцизы и дать АЗС возможность зарабатывать на нетопливном бизнесе, сняв запрет на продажу алкоголя на заправках.

Ранее сообщалось, что в регионах России начал дешеветь бензин, особенно на заправках, принадлежащих независимым сетям. Причиной стало снижение оптовых цен. Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин пояснил, что это снижение связано с падением объёмов закупок из-за дорогих кредитов и сейчас операторы находятся в режиме ожидания. По его словам, дальнейшего снижения в розницу с точки зрения экономических предпосылок сейчас нет, а в дальнейшем оптовые цены могут восстановиться.