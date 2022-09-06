Госдума предложила установить газоанализаторы в квартирах россиян

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты планируют внести законопроект об обязательной установке газоанализаторов в жилье россиян. Стоимость, установку приборов, а также обслуживание их и другого газового оборудования хотят внести в тарифы ЖКУ, пишут «Известия».

В случае принятия документа газоанализаторы появятся во всех газифицированных квартирах. Устанавливать приборы будут в рамках очереди. При утечках газоанализаторы будут автоматически отключать газ или громко сигнализировать об этом.

Устанавливать, обслуживать и контролировать приборы и другое газовое оборудование будут газораспределительный компании, которые поставляют в дома газ. На сегодня в России насчитывается порядка 600 тысяч многоквартирных домов, где есть газ. В новостройках газового оборудования нет, старые дома постепенно сносят.

Установка газоанализатора вместе с его стоимостью обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей, с клапаном — 5,5 тысячи рублей. Депутаты считают, что за счет их оптовой покупки и оплаты в рассрочку стоимость приборов в рассрочку будет почти незаметна. Установка газоанализатора может прибавить к строке оплаты за газ 1%, с обслуживанием оборудования — до 5%.

Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Причиной стала утечка газа. В результате погибли два человека.