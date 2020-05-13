Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

https://static.news.ru/photo/c7d7caa2-953a-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан при получении наследства или продаже жилья.

Отмечается, что в документе идёт речь о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации — товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды. Максимальное возмещение по счетам будет как для физических лиц — с суммы в 1,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Кроме того, для ряда случаев сумма страхового возмещения с октября увеличивается до 10 миллионов рублей. Например, если при получении гражданами наследства или продажи недвижимости средства находились в банке, у которого отозвали лицензию.

Как писал NEWS.ru, Банк России разработал новую концепцию ипотечного страхования, в которой страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заёмщика берёт на себя кредитная организация. Регулятор планирует освободить россиян от необходимости за свой счёт страховать риски, присущие ипотеке.