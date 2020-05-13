Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

Госдума приняла закон об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан при получении наследства или продаже жилья.
Отмечается, что в документе идёт речь о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации — товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды. Максимальное возмещение по счетам будет как для физических лиц — с суммы в 1,4 миллиона рублей,
Кроме того, для ряда случаев сумма страхового возмещения с октября увеличивается до 10 миллионов рублей. Например, если при получении гражданами наследства или продажи недвижимости средства находились в банке, у которого отозвали лицензию.
Как писал NEWS.ru, Банк России разработал новую концепцию ипотечного страхования, в которой страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заёмщика берёт на себя кредитная организация. Регулятор планирует освободить россиян от необходимости за свой счёт страховать риски, присущие ипотеке.
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