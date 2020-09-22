Госдума повысила акцизы на сигареты в 2021 году

https://static.news.ru/photo/3439c19a-fd88-11ea-a1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума одобрила повышение акцизов на сигареты в России. Косвенный налог увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом вместо роста на 4% исходя из действующей редакции Налогового кодекса. Увеличение коснётся акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.

Как отмечает РИА Новости, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%).

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства ранее заявил о намерении индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. По его словам, делается это с целью обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.

По мнению экспертов, предложенное повышение приведёт к увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 руб, или, в среднем, минимум на 20 рублей за пачку. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты.

Также, считают специалисты, рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, а потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по некоторым оценкам, в 2019 году могут составить 100 млрд рублей, вырастут кратно, писал NEWS.ru.