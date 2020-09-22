Госдума повысила акцизы на сигареты в 2021 году

Госдума одобрила повышение акцизов на сигареты в России. Косвенный налог увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом вместо роста на 4% исходя из действующей редакции Налогового кодекса. Увеличение коснётся акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.
Как
Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%).
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства ранее заявил о намерении индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. По его словам, делается это с целью обеспечения доходов на реализацию социальных обязательств.
По мнению экспертов, предложенное повышение приведёт к увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 руб, или, в среднем, минимум на 20 рублей за пачку. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты.
Также, считают специалисты, рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и контрабанды до 30%, а потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по некоторым оценкам, в 2019 году могут составить 100 млрд рублей, вырастут кратно, писал NEWS.ru.
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