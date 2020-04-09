Госдума попросит правительство помочь управляющим компаниям

https://static.news.ru/photo/0dde1af4-7b07-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Комитет Госдума по жилищной политике и ЖКХ подготовит обращение к правительству с просьбой помочь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям, заявила глава комитета Галина Хованская.

По её словам, компании попали в сложную финансовую ситуацию из-за того, что граждане стали меньше платить коммунальные платежи.

От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет 30-40%, и им уже нечем платить зарплату сотрудникам, — сообщила она.

Хованская подчеркнула, что текущая ситуация может привести к ряду последствий в том числе банкротству и лишению лицензий, при том, что управляющие и водоснабжающие компании отвечают за жизнеобеспечение россиян.

Она добавила, что государство не выделяет таким организациям субсидии в период пандемии коронавируса, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что просьба отложить принятие закона об отмене взимания комиссии за услуги ЖКХ поступила на имя председателя ГД Вячеслава Володина. С таким обращением выступили руководители пяти ассоциаций на российском финансовом рынке.