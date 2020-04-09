Госдума попросит правительство помочь управляющим компаниям

Комитет Госдума по жилищной политике и ЖКХ подготовит обращение к правительству с просьбой помочь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям, заявила глава комитета Галина Хованская.
По её словам, компании попали в сложную финансовую ситуацию из-за того, что граждане стали меньше платить коммунальные платежи.
От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет 30-40%, и им уже нечем платить зарплату сотрудникам, — сообщила она.
Хованская подчеркнула, что текущая ситуация может привести к ряду последствий в том числе банкротству и лишению лицензий, при том, что управляющие и водоснабжающие компании отвечают за жизнеобеспечение россиян.
Она добавила, что государство не выделяет таким организациям субсидии в период пандемии коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что просьба отложить принятие закона об отмене взимания комиссии за услуги ЖКХ поступила на имя председателя ГД Вячеслава Володина. С таким обращением выступили руководители пяти ассоциаций на российском финансовом рынке.
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