Госдума попросила правительство снизить стоимость ПЦР-тестов

Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов обратился с просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой снизить стоимость тестов на коронавирус. Депутат просит сделать максимальную стоимость теста не выше одной тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Леонов объясняет , что многие россияне по ряду причин вынуждены за свой счёт проводить исследования. В коммерческих лабораториях такой тест стоит от 1,5 до 3,5 тысячи рублей — и это при том, что себестоимость исследования составляет не более 500 рублей.

Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более 1 тысячи рублей, — говорится в обращении.

При этом предъявление ПЦР-теста необходимо при поездке за рубеж, возвращении в Россию, при приёме на работу или после выхода из отпуска. Также без ПЦР-теста отказано в допуске в различные учреждения и на массовые мероприятия в различных субъектах страны.

Некоторые люди сами сдают тест на коронавирус в случае появления симптомов заболевания, и для этого им приходится идти в коммерческие лаборатории, так как в регионах существует проблема длительного ожидания результатов исследований при обращении за медицинской помощью.

Ранее руководство фракции «Справедливая Россия — За правду» обратилось к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с предложение ввести бесплатное тестирование россиян на COVID-19. Также предлагается принять меры по борьбе с новым штаммом «омикрон».