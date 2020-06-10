Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.

Согласно ему, граждане, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух МРОТ и не имеющие других источников дохода смогут получить отсрочку по кредитам в пределах миллиона рублей. При этом она предоставляется однократно на срок не более двух лет. Также на получение отсрочки смогут рассчитывать предприниматели из наиболее пострадавших сфер бизнеса — им предоставят рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредиту. При этом сумма не должна превышать 15 млн рублей.

Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» — вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции партии в нижней палате парламента Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по словам юристов, российские пенсионеры могут бесплатно пользоваться домашним телефоном, получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, компенсацию за покупку бытовой техники, а также воспользоваться другими видами помощи от государства.