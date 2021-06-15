В России отменят НДС для некоторых баров и ресторанов

https://static.news.ru/photo/aa72edc6-ce81-11eb-90ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума освободила с 2022 года от НДС заведения общепита с ежегодной выручкой до 2 млрд рублей.

Поправки будут внесены в статью 149 Налогового кодекса и распространятся на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые и закусочные.

Однако для освобождения от НДС заведения должны соответствовать ряду условий. Сумма доходов претендующей на освобождение от налога компании за прошлый год не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%.

Кроме того, среднемесячный размер выплат со стороны организации в пользу физических лиц должен быть выше размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.

С инициативой о запуске соответствующего пилотного проекта ранее выступил президент страны Владимир Путин.