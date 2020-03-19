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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень разрешённых валютных операций. Его положения должны способствовать реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Как сообщает ТАСС, законопроект, предложенный правительством, разрешает зачисления на счета представительств или филиалов юрлиц-резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретённым товарам либо невыполненным услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала, а также страховых выплат от страховщиков-нерезидентов.

Кроме того, законопроект расширяет перечень разрешённых случаев зачёта встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги.

Как писал NEWS.ru, Центральный банк России не ждёт дальнейшей существенной девалютизации банковской системы страны, рассказал руководитель департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов. По данным регулятора, доля вкладов граждан в иностранной валюте в 2019-м уменьшилась с 21,5% до 19,6%. На процесс повлияло укрепление рубля и резкое падение ставок по валютным депозитам. Так, ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре.