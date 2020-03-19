https://static.news.ru/photo/05595b50-696e-11ea-9f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ 19 марта в первом чтении рассмотрит законопроект по внесению в Бюджетный кодекс изменений, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

В частности, документ даёт право кабмину в 2020 году увеличивать, посредством перераспределения ассигнований, средства резервного фонда и направлять их на проведение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения вируса нового типа, передаёт РИА Новости.

Также кабмин должен получить возможность предоставлять госгарантии РФ в рублях с превышением их предельного объёма, ранее определённого программой госгарантий на год, но не более предельного объёма внутреннего госдолга.

Как писал NEWS.ru ранее, Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020–2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию. Поправки подразумевают увеличение бюджетных расходов в текущем году на 162,7 млрд руб. Таким образом, данный показатель составит 19,666 трлн рублей.