https://static.news.ru/photo/0bed83a6-1d6a-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление Евросоюзом антироссийских экономических санкций не несёт для страны никаких угроз. Об этом в разговоре с журналистами сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

В то же время парламентарий отметил, что продление санкций не красит европейских партнёров России. Однако опасности для экономики новые ограничительные меры не представляют.

Санкции, напротив, помогли решить ряд экономических вопросов РФ. В том числе тех, что касаются импортозамещения. Давление на Россию с помощью подобных мер бесполезно, — передаёт слова Шеремета РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что РФ, в свою очередь, продолжает выстраивать дружественную политику и не собирается сворачивать с пути конструктивного сотрудничества.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Евросовета Аренд Лейтс сообщил, что продление экономических санкций против России одобрено по итогам заседания в Брюсселе.

Вероятнее всего, санкции будут действовать ещё полгода, ориентировочно — до конца июля 2020 года. Инсайдер в делегации одной из стран — участников ЕС рассказал, что такое решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали главам других государств о ходе реализации Минских соглашений.