Госдума допустила индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны

https://static.news.ru/photo/630aa32c-4e82-11eb-b46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возврат индексации пенсий для работающих пенсионеров можно решить в январе-феврале, что позволит этой категории пенсионеров получать проиндексированные пенсии уже с весны.

Я полагаю, что для того, чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. Будет реализовано в те сроки, которые являются реальными для перестройки системы. Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить, — рассказал зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

По его словам, на реализацию этого вопроса потребуется немало средств, но это стоит того, поскольку государство теряет больше денег через серые заработные платы. Тарасенко подчеркнул, что россияне находят способы компенсации потерь от отсутствия индексации пенсий в положенном размере, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам пресс-конференции российского лидера, которая состоялась 17 декабря 2020 года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции россияне смогут оформить пенсию не выходя из дома: через портал «Госуслуги» либо через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, также можно связаться со специалистами ПФР, если нет возможности воспользоваться электронным заявлением, писал NEWS.ru.