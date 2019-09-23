https://static.news.ru/photo/21c8126a-deac-11e9-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Колонный зал Дома союзов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бюджет в 2020–2021 годах будет тратить по 32 млн рублей в месяц на аренду Дома союзов для Госдумы. Предполагалось, что на время реконструкции основного здания нижняя палата парламента будет заседать там, однако этого не произойдёт.

Реконструкция зала пленарных заседаний должна была пройти в период летних каникул 2019 года. Однако работы так и не начались из-за обнаружения в фундаменте здания пустот. Из-за проведения обследования зданий Думы заседания в Дом союзов не перенесут до конца 2019 года.

При этом, по мнению представителей аппарата Госдумы, переезда не будет и в 2020 году, если экспертиза выявит необходимость укрепления фундамента основных зданий. Дом союзов в этом случае будет использоваться для проведения парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов, международных и других думских мероприятий, передают « Ведомости ».

Как ранее писал News.ru, заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев сообщил, что здание парламента может быть признано аварийным в любое время. Он разместил в Интернете видео с пустотами, находящимися под строением.