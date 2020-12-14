Госдума 15 декабря обсудит законопроект о невозможности снижения МРОТ

https://static.news.ru/photo/325dc596-3e25-11eb-a980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума во вторник, 15 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Довольно много законопроектов во втором, третьем чтениях будет. В частности, законопроект, касающийся изменения методологии расчёта величины прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, — цитирует ТАСС первого вице-спикера Думы Александра Жукова.

С инициативой изменить порядок расчёта МРОТ ранее выступил депутат от «Единой России» Андрей Исаев. По его словам, минимальный размер оплаты труда не может быть снижен даже при уменьшении медианной заработной платы, на основе которой предлагается рассчитывать МРОТ с 2021 года. Парламентарий заявил, что если норма будет принята, МРОТ не будет снижаться «ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти». Нововведение уже поддержали в Минтруде.

В законопроекте предлагается установить МРОТ в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения России, установленной на текущий год. С 2021 года МРОТ рекомендуется рассчитывать исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины, как было до сих пор. Минимальный размер оплаты труда в случае принятия поправок составит 42% от медианной заработной платы, то есть 12 792 рубля. Прожиточный минимум установят на отметке в 11 653 рубля. Минтруд ожидает, что повышение МРОТ затронет около 3,9 млн человек.

Как передавал NEWS.ru, минимальный размер оплаты труда в России должен достигнуть 14 176 рублей к 2023 году. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.