Госдолгу России предрекли рост в ближайшие годы

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что госдолг России будет расти в ближайшие годы. При этом он уточнил, что никаких угроз для финансовой системы нет, передаёт РИА Новости.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года говорится, что объём госдолга вырастет до 21,1% от ВВП в 2024 году. К концу текущего года прогнозируется его повышение с до 17,8% процента от ВВП, а к концу 2022 года — до 19,4%.

Саватюгин отметил, что назвать границу госдолга, которая несёт в себе риски, на текущий день практически невозможно. Всё зависит от экономической структуры и финансовой системы каждого определённого государства. Что же касается России, то госдолг растёт, однако рисков не несёт.

Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растёт. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим, — сказал аудитор Счётной палаты.

По его словам, глобальный долг к глобальному ВВП составляет порядка 98%. При этом у ЕС и Британии этот показатель чуть меньше 100%, у Японии — около 250%.

Ранее глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов рассказал, что чтобы справиться с проблемой госдолга регионов РФ, нужно ежегодно индексировать дотации в местные бюджеты не ниже уровня инфляции. Также следует усовершенствовать методику распределения финансов.