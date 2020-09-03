Госдолг США может превысить объём ВВП в 2021 году

https://static.news.ru/photo/47479cc6-ede3-11ea-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный долг США в 2021 финансовом году может впервые со времён Второй мировой войны превысить объём ВВП страны.

В связи с огромными расходами в бюджете в новом финансовом году, который начнётся в октябре, американский госдолг будет равен 100% ВВП или превысит его, следует из оценок Бюджетного управления Конгресса США, сообщает Interfax.

Ожидается, что в текущем году госдолг составит около 98% ВВП.

В то же время отмечается, что инвесторов в государственные ценные бумаги Соединённых Штатов такие перспективы не пугают — спрос на US Treasuries остаётся высоким.

В II квартале 2020 года госдолг Штатов уже превышал ВВП, однако в годовой отчётности США с таким сталкивались в последний раз более 70 лет назад. В 1946 году государственный долг составил 106% ВВП после финансирования военных операций в Европе.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная резервная система США смягчила политику по целевой инфляции в стране.