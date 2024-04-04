Госдолг России вырос на 2,8 трлн рублей: сократят ли пенсии и соцвыплаты

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Счетная палата оценила объем госдолга России по итогам 2023 года в 25,6 трлн рублей. Это составляет 15% ВВП страны. NEWS.ru рассказывает, что на самом деле представляют собой долги государства, почему они растут и стоит ли россиянам переживать за свои пособия и пенсии, которые зависят от бюджета.

Что такое госдолг

Государственный долг — это общий размер задолженности федерального правительства перед кредиторами. Госдолг обеспечивается всеми активами, которые находятся в распоряжении правительства РФ или другой страны.

Часто еще рассматривают чистый госдолг. По сути, это сумма, которая осталась бы, если бы все кредиторы страны разом потребовали погасить долг, то есть вернуть им их деньги. Если у страны есть возможность это сделать и при этом остаться в плюсе, госдолг считается отрицательным, в противном случае — положительным. Иными словами, чистый долг — это сумма долга, которая осталась бы после того, как государство отдало бы весь свой резерв.

Брать в долг государство может у разных кредиторов, поэтому госдолг делят на внешний и внутренний. Внешний долг — это обязательства перед другими странами, международными организациями и частными иностранными инвесторами. Внутренний — это обязательства перед субъектами, фондами, банками, компаниями и населением. В частности, простые граждане могут одолжить свои деньги государству, купив государственные облигации.

Госдолг считают в национальной или любой другой валюте, но экономисты, как правило, оценивают его размер по отношению к ВВП страны.

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Как вырос госдолг России в 2023 году

Объем государственного долга России по итогам 2023 года составил 25,6 трлн рублей, или 15% ВВП. За год он увеличился на 2,8 трлн рублей, или на 12,2%, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета.

Как указали в ведомстве, общий объем госдолга России составил 25,6 трлн, из которого внутренний долг — 20,8 трлн рублей. За год он вырос на 2,3 трлн, или на 10,8%. Внешний долг в иностранной валюте сократился на $4 млрд, или на 7,1%. Напротив, в рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 млрд рублей (+18,4%), до 4,8 трлн рублей ($53,3 млрд).

Как в Минфине оценивают объем госдолга

Более свежие данные можно посмотреть на сайте Минфина России. Там указаны объемы внутреннего и внешнего государственных долгов РФ, в том числе объем государственного долга субъектов Российской Федерации. Там же можно посмотреть статистику за прошлые годы.

В начале 2022 года он составлял 16,5 трлн рублей, 2023-го — 18,8 трлн рублей, 2024-го — 20,8 трлн. Внешний долг на начало марта 2024 года составлял $53,2 млрд. Для сравнения: в начале 2022 года — $57,7 млрд, 2023-го — $57,4 млрд, а в начале 2024-го — $53,3 млрд.

В каких странах госдолг больше, чем у России

По сравнению с большинством развивающихся и развитых стран у России объем госдолга (по отношению к ВВП) небольшой. Например, госдолг Японии к концу 2023 года достиг рекордной отметки в 1286,4 трлн иен (около $8,6 трлн). Сейчас он более чем вдвое уже превышает ВВП страны.

Госдолг Греции на конец 2023 года составлял €406,5 млрд. Это около 166% ВВП.

В целом госдолг 27 государств Европейского союза на конец сентября 2023 года составлял 82,6% ВВП. После Греции по размеру обязательств следуют Италия (140,6% ВВП), Франция (111,9%), Испания (109,8%), Бельгия (108%) и Португалия (107,5%). Самые низкие показатели — в Эстонии (18,2% ВВП), Болгарии (21%), Люксембурге (25,7%), Швеции (29,7%) и Дании (30,1%).

Тем временем госдолг США уже превысил $34 трлн, что является рекордным показателем для страны. Осенью прошлого года показатель составлял $33 трлн (122,9% к ВВП). По мнению экспертов, обслуживание такого масштабного государственного долга может потребовать от Вашингтона примерно треть бюджетных доходов.

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Как эксперты объясняют рост госдолга РФ

Рост госдолга следует оценивать не в рублях или долларах, а в доле ВВП, говорит NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «Именно этот относительный показатель важнее абсолютного из-за валютных колебаний и физической способности обслуживать долг. Последнее и определяет реальное бремя долга», — объясняет эксперт.

Он напоминает, что в 2020 году этот показатель составлял 31% (почти треть ВВП), в 2021 году — 26,3%, в 2022 году — уже 16,6%. «Уровень 15% по итогам 2023 года — рекордно низкий с 1993 года», — говорит Шнейдерман. По его мнению, рост госдолга в абсолютных значениях говорит лишь о трансформационных изменениях, на которые необходимы деньги. Это всевозможные программы, инфраструктурные объекты, социальные выплаты и т. д., перечисляет эксперт. «А конкретно рост внутреннего госдолга говорит главным образом о развитии финансовых инструментов инвестирования с участием государства, к примеру, за счет роста популярности облигаций федерального займа», — полагает он.

Наблюдаемый рост госдолга РФ нельзя назвать значительным, рассуждает в беcеде с NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. «Заимствования осуществляются за счет размещения государственных ценных бумаг внутри страны, а это значительно безопаснее по сравнению со внешними займами», — отмечает эксперт. По его словам, невзирая на санкции, России удалось практически полностью погасить внешний долг с начала 2022 года. В мировой истории не было прецедента столь масштабного и быстрого сокращения внешнего долга при обратном опыте зарубежных стран, которые этот долг продолжают наращивать, указывает Гордиенко.

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Коснется ли рост долга зарплат и пенсий

Зарплат и соцвыплат рост госдолга не коснется, убежден Шнейдерман, напоминая, что на высшем уровне продвигается идея почти двукратного увеличения МРОТ уже к 2030 году — до 35 тыс. рублей.

Это мнение разделяет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Отношения госдолга России к ВВП по мировым меркам минимальное, где такое соотношение давно за 100%. Поэтому никакого сокращения основополагающих социальных обязательств в принципе быть не может», — убежден эксперт.

По словам Михаила Гордиенко, именно растущий госдолг обеспечивает стабильность реализации социальных обязательств в виде пенсий, соцвыплат, зарплат в условиях дефицита бюджета. «Непосредственной угрозы в виде сокращения социальных выплат нет», — соглашается он. Тем более что на финансирование социальных программ большее влияние оказывают общее состояние экономики, налоговые поступления, инфляция и другие параметры денежно-кредитной политики, поясняет эксперт. Именно им на уровне правительства РФ сейчас уделяется основное внимание, добавляет Гордиенко.

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