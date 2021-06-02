Госдолг России вырос до 20 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/646a588a-c433-11eb-8d13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский государственный долг достиг почти 20 трлн рублей — 17% валового внутреннего продукта (ВВП). Ещё через два года он может превысить 21% ВВП. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счётной палаты.

Государственный долг России за I квартал этого года вырос на 741,29 млрд рублей — до 19,68 трлн рублей, или 17% прогнозируемого размера ВВП, — говорится в отчёте.

При этом в Минфине отметили, что Россия по-прежнему остаётся в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки. К примеру, госдолг Японии в этом году составит 237,54% ВВП, Италии — 133,43%, США — 106,70%, Франции — 99,20%, Великобритании — 85,67%. В мировой экономике считается нормой уровень госдолга в 60% ВВП.

Согласно проекту федерального бюджета, российский госдолг к концу 2023 года вырастет до 21,3% ВВП. По мнению экономистов, правительство РФ намеренно не заимствует, чтобы обеспечить экономике стабильность даже в трудные времена. Текущий уровень долга снижает также риски для инвесторов, вкладывающих средства в российские ОФЗ.

Ранее сообщалось, что объём внутреннего госдолга РФ, по данным Счётной палаты, увеличился более чем на 683 млрд рублей, или на 4,6%, и составил 15,45 трлн рублей. Это соответствует 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга (18,31 трлн рублей). Его доля в общем объёме российского госдолга увеличилась с 77,9% до 78,4%.

Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга в I квартале 2021 года составили 238,53 млрд рублей, что на 67,1 млрд рублей, или на 39,1%, больше объёма расходов за январь — март 2020 года.