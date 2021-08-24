Госдолг РФ превысил 20 трлн рублей

Государственный долг РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 1,483 трлн рублей и составил 20,4 трлн рублей, или 17,7% ВВП. Такие цифры приводит РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн. рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн. рублей (17,7% прогнозируемого объёма ВВП), — отмечается в документе.

Внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. В общем объёме российского госдолга его доля увеличилась до 79,3% с 77,9%.

Внешний долг за первое полугодие вырос на $1,839 млрд, или на 3,2%, до $58,542 млрд. В рублёвом эквиваленте он увеличился на 47,871 млрд рублей, или на 1,1%, составив 4,237 трлн рублей.

В Счётной палате также подчеркнули, что расходы бюджета страны на обслуживание госдолга за первое полугодие составили 506 млрд рублей. Из них 434,5 млрд пришлись на внутренний долг.

Ранее стало известно, что общий суверенный государственный долг всех стран к концу нынешнего года приблизится к 99% мирового ВВП, бюджетный дефицит также достиг серьёзного уровня. Об этом говорится в статье главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара. По данным экспертов, пандемия коронавируса привела к резкому росту показателей мирового долга и дефицита.