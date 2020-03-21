https://static.news.ru/photo/03eda7e2-6b1e-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: jplenio /pixabay.com

Госдепартамент США заявил о том, что Россия предпринимает враждебные действия в энергетической сфере. При этом введение санкций против РФ на фоне ситуации с рынком нефти американское ведомство пока не комментирует.

Мы не сообщаем наперёд о санкциях. Это резко идёт вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать. Мы выявили множество случаев и не только мы в исполнительной ветви власти, но также конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок, использовала её для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять, — привели сообщение Госдепартамента США в ТАСС.

Отмечается, что представитель ведомства также отказался комментировать, велись ли переговоры по поводу ситуации на рынке нефти с Россией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдепартамент США рассказал об авторитарности российской системы. В ведомстве отметили, что на авторитарность России указывает подавление свободы слова и прав на мирные собрания, а также необоснованные аресты. Кроме того, российские власти ограничивают участие граждан в политических процессах, выдворяют беженцев и подавляют религиозные свободы.