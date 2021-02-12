Госдеп США назвал санкции против «Северного потока — 2» важным инструментом

https://static.news.ru/photo/32eaf0c6-6d3f-11eb-8222-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Соединённые Штаты продолжат следить за деятельностью, связанной с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», считая санкции одним из важных инструментов в этой ситуации. Об этом сообщил представитель американского Госдепа.

Мы будем мониторить деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — лишь один из многих важных инструментов, — сообщил ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Ранее стали известны подробности переговоров между Германией и США по снятию санкций с проекта «Северный поток — 2». Обсуждение проходит на уровне министерств двух стран. Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, их исход предсказать пока затруднительно. По его словам, является вероятным сценарий, предложенный немецким Минфином в августе прошлого года. ФРГ предлагала выделить €1 млрд для строительства на территории Германии двух терминалов для американского сжиженного газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.