Городские объекты Москвы введут в срок вопреки росту цен на стройматериалы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что строительство городских объектов не будут приостанавливать из-за увеличения стоимости материалов. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что пока все проекты находятся в графике, при необходимости стоимость строительства пересмотрят. По его словам, столичные власти имеют все необходимые инструменты для исполнения строительства по АИП в срок.

Загрутдинов добавил, что некоторые металлы подорожали в разы. Так, листовая цинкованная сталь подорожала в 2,5 раза, а утеплитель — на 33%. При этом значительно увеличилась и зарплата некоторых сотрудников. Например, оклад монолитчика возрос с 70 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, а подсобного рабочего с 35–45 тысяч рублей до 55–60 тысяч рублей.

В заключение он выразил надежду на то, что это сезонный рост цен и вскоре материалы «откатят назад по стоимости».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов заявил, что квартиры в России не станут дешеветь, поскольку стройматериалы продолжают дорожать.