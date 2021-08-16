Путин назвал 12 городов, которые первыми подключат к газу

12 городов, которые входят в проект «Чистый воздух», получат приоритетный доступ к программе бесплатной газификации. Соответствующее поручение дал «Газпрому» и Минэнерго президент России Владимир Путин. Оно опубликовано на сайте президента.
Согласно поручению, доклад о выполненной работе
В проект входят Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Поручение может коснуться 32 тыс. домов и 450 км внутригородских или внутрипоселковых сетей.
Ранее стало известно, что бесплатная газификация затронет свыше 1,5 млн домов. По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.